Mardin'de cipin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Mardin Kızıltepe'de hareket halindeki cip, motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü. Polis ekipleri cipin sürücüsünü gözaltına aldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, cipin çarptığı motosikletin sürücüsü Bilal Önder (21) yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Mardin-Kızıltepe karayolunda meydana geldi. F.E. yönetimindeki cip, Kızıltepe Cezaevi yakınında Bilal Önder'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Önder ağır yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Motosiklet sürücüsü Önder, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Bilal Önder, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CİPİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Cip sürücüsü F.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.