Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Marcel Licka: Gol atamazsanız Galatasaray sizi öldürür! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Marcel Licka: Gol atamazsanız Galatasaray sizi öldürür!

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçında oyuncularının cesurca oynadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 01:04 Güncelleme: 16.08.2025 - 01:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gol atamazsanız G.Saray sizi öldürür!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çek teknik adam, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

        Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere değinen Licka, "Süper bir atmosferde, ateşli taraftarlar önünde oynadık. Ancak maçı kaybettik." dedi.

        Müsabakanın başında Ahmet Sivri ile pozisyona girdiklerini hatırlatan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Maça iyi başladık. Oyuncularımız çok saygılı ve cesurdu. Maçın başında iyi bir şans yakaladık ama kaleci Günay çok iyi çıkardı. Daha sonra Tresor Doh'un yaptığı hatanın ardından gol yedik. Bu tür hatalardan ders çıkarmamız ve Süper Lig'in ritmini öğrenmemiz lazım. Bu maçlarda önemli tecrübeler ediniyoruz. Gelecek maçlarda bu tecrübelere çok ihtiyacımız olacak. Futbol, hızlı ve agresif bir oyun. Buna ayak uydurmamız gerek. Galatasaray da bugün çok iyiydi. Şanslar bulabilirdik ama gördüğümüz kırmızı karttan sonra bunu yitirdik. Çok koştuk ve savaştık. İkinci yarının başlarında 1-1 yapabilirdik. Yüzde 100'lük bir pozisyondu ama atamadık. Bu tür maçlarda atmanız gerekir yoksa golü yersiniz. Atamazsanız Galatasaray sizi öldürür." diye konuştu.

        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa