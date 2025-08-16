Marcel Licka: Gol atamazsanız Galatasaray sizi öldürür!

Çek teknik adam, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere değinen Licka, "Süper bir atmosferde, ateşli taraftarlar önünde oynadık. Ancak maçı kaybettik." dedi.

REKLAM advertisement1

Müsabakanın başında Ahmet Sivri ile pozisyona girdiklerini hatırlatan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Maça iyi başladık. Oyuncularımız çok saygılı ve cesurdu. Maçın başında iyi bir şans yakaladık ama kaleci Günay çok iyi çıkardı. Daha sonra Tresor Doh'un yaptığı hatanın ardından gol yedik. Bu tür hatalardan ders çıkarmamız ve Süper Lig'in ritmini öğrenmemiz lazım. Bu maçlarda önemli tecrübeler ediniyoruz. Gelecek maçlarda bu tecrübelere çok ihtiyacımız olacak. Futbol, hızlı ve agresif bir oyun. Buna ayak uydurmamız gerek. Galatasaray da bugün çok iyiydi. Şanslar bulabilirdik ama gördüğümüz kırmızı karttan sonra bunu yitirdik. Çok koştuk ve savaştık. İkinci yarının başlarında 1-1 yapabilirdik. Yüzde 100'lük bir pozisyondu ama atamadık. Bu tür maçlarda atmanız gerekir yoksa golü yersiniz. Atamazsanız Galatasaray sizi öldürür." diye konuştu.

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! Haberi Görüntüle