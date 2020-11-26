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SON DAKİKA! Maradona'nın ölümü manşetlerde! Dünya basını neler yazdı? - Spor Haberleri
Maradona'nın ölümü manşetlerde! Dünya basını neler yazdı
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona dün hayata gözlerini yumdu. Dünya basını, futbolun acı kaybını manşetlerine taşırken bazı İngiliz gazetelerinin yazdıkları tepki çekti. Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gole vurgu yapılan haberlerde "Tanrı elini geri aldı" ve "VAR neredeydi?" ifadeleri yer aldı. İşte dünya basınında Maradona yankıları
(Maradona'nın sözleri) Ölsem ve bir daha doğsam, yine futbolcu olmak isterim. Yine Diego Armando Maradona olmak isterim. Ben insanlara keyif veren bir futbolcuyum. Bu bana fazlasıyla yeter.
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The Sun (İngiltere)
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en büyük cezası ve tüm zamanların en iyilerinden biri: Şimdi tanrının ellerinde. Efsaneye veda.
Liberation (Fransa)
Celeste (Gök mavi)
Metro (İngiltere)
"Maradona, Tanrı’nın Ellerinde"
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Sport (İspanya)
Tanrı artık cennette
The Guardian (İngiltere)
Başka hiçbir oyuncunun domine edemediği gibi Dünya Kupası'nı domine eden futbol dehasının vedası: El Diego! Bir mesih ve bir ulusal kahraman!
As (İspanya)
Tanrı öldü
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Daily Telegraph (İngiltere)
"Dünya, efsanesini kaybetti." Pele
Przeglad Sportowy (Polonya)
Suddeutsche Zeitung (Almanya)
Tanrının eli: Maradona, bir dünya şampiyonuydu. Arjantin'in ulusal kahramanıydı. 60 yaşında hayatını kaybetti.
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Algemeen Dagblad (Hollanda)
Artık cennette yaşıyor
Information (Danimarka)
Hem günahkar, hem kurtarıcı ve hem de en büyük futbolcu!
Sportni Dnevnik (Slovenya)
Sihirlerin asla ölmez
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Tuttosport (İtalya)
Elveda
Dagens Nyheter (İsveç)
Bize futbolla cenneti gösterdi
Khaleej Times (BAE)
Seni özleyeceğiz Maradona!
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La Provence (Fransa)
Daily Express (İngiltere)
Futbolun ölümsüz dahisine üzücü bir veda: Tanrının ellerinde.
El Mundo (İspanya)
Gökyüzüne dokunan idol: Diego Armando Maradona
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El Observador (İspanya)
Şimdi hangi gezegene gittin?
Mundo Deportivo (İspanya)
Maradona AD10S
Diego 60 yaşında aramızdan ayrıldı. Tüm dünyanın idolü, Arjantin'in tanrısı! Tüm spor dünyası yasta...
Daily Star (İngiltere)
(İngiltere'ye elle attığı gole ithafen) En çok ihtiyaç duyduğumuz anda VAR nerede?
Spotta Jerry Lawton'ın sözleri: Evet Maradona bazen hile yapardı ama tüm dünyanın gördüğü en şahane hilekardı!
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El Periorico (İspanya)
Elveda! Maradona, bir futbol efsanesi.
Hamburger Morgenpost (Almanya)
Tanrı elini geri aldı
Daily Mirror (İngiltere)
Huzur içinde yat! Ayrılıyor ama gitmiyor: Diego ölümsüzdür!
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The Times (İngiltere)
Milyonlar, Maradona'nın ölümüyle yasta
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