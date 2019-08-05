"BEN DE KENDİME ÇOK GÜLDÜM"

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, "Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı, sonra sakalsız halimle dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım" dedi.