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        Haberler Yemek Yapma Mantı tarifi: kolay, ev yapımı, kıymalı kayseri mantısı nasıl yapılır?

        Mantı tarifi: kolay, ev yapımı, kıymalı kayseri mantısı nasıl yapılır?

        Türk, Çerkez ve Ermeni halklarının en önemli ve sevilen yemeklerinden biri olan meşhur mantı yemeği sıklıkla yapılan yemeklerden biridir. Her yöreye ait farklı mantı tarifleri bulunmaktadır. İşte bazı mantı tarifleri. Hingel mantısı, Orta Asya mutfağına özgü bir yemek olup genel olarak Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde popülerdir. Hingel mantısı normal mantıya göre daha büyüktür ve farklı dolgularla doldurulur. Peki, ev yapımı, kıymalı kayseri mantısı nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:52
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        Mantı tarifi
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        Malzemeler

        • 4 su bardağı un
        • 1 adet yumurta
        • 1 su bardağı ılık su
        • 1 çay kaşığı tuz

        İçi için:

        • Sosu ve üzeri için:
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
        • 250 g yoğurt
        • 1 diş sarımsak
        • Tuz

        Hazırlanışı

        Kayseri mantı tarifi için öncelikle unu ve tuzu derin bir kasede karıştırın. Yumurtayı ekleyip karıştırmaya başlayın. Suyunu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan sert bir hamur elde edene kadar yoğurun.Hamuru top yapıp üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika kadar dinlendirin.

        Bu arada soğanı minik minik kıyın. Kıyma, soğan, karabiber ve damak zevkinize göre tuzu iyice karıştırın. Hamuru 3-4 parçaya bölün. Bir parçasını alıp unlayarak merdane yardımıyla bıçak sırtı kalınlığında açın. 1'er cm'lik kareler halinde kesin. İçlerine kırmızı mercimek tanesi büyüklüğünde kıyma koyup uçlarından birleştirerek kapatın. Kapattığınız mantıları unladığınız bir tepsiye koyun.

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        Tüm topları bu şekilde açın, kesin, doldurun ve kapatın. Bir tencerede 5-6 bardak suyu az tuz ilavesiyle harlı ateşte kaynatın. Mantıları kaynayan suyun içine atıp karıştırın (mantıların soğuğuyla kaynaması kesilecek). Su tekrar kaynamaya başladığında altını kısıp orta hararetli ateşte mantılar suyun üzerine çıkana kadar pişirin.

        Tüm mantıların pişmesine yakın bir sos tenceresinde tereyağını kızdırın. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan salçayı mantılara ekleyip karıştırın. Birkaç dakika daha kaynatıp ateşten alın. Sarımsakları ezip yoğurda ekleyin ve az tuz ilavesi ile karıştırın. Mantınızı tabaklara aldıktan sonra üzerlerine sarımsaklı yoğurt gezdirip istediğiniz baharatlarla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Kolay mantı tarifi için aşağıdaki tarifleri yapabilirsiniz

        Hinge mantısı ( Xıngel )

        • Malzemeler:
        • 1 kilo un
        • 1 bardak su
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 kilo kıyma
        • 1 soğan
        • 1 havuç
        • 1 demet maydanoz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 bardak su

        Yapılışı:

        Unu bir kaseye eleyin. Tuz ekleyip karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek için yavaş yavaş su ekleyin. Hamuru 10 dakika dinlenmeye bırakın. Soğanı ve havucu ince ince doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın. Kıymayı bir kaseye alın. Soğan, havuç, maydanoz, karabiber, kimyon ve tuzu ekleyip karıştırın. Hamuru 4 eşit parçaya bölün.

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        Her parçayı tabak büyüklüğünde yuvarlayın. Doldurmayı hamurun ortasına yerleştirin. Hamurun kenarlarını kapatıp bohça şeklinde bağlayın. Hingel mantılarını kaynayan suya bırakın. 10 dakika pişirin. Hingel mantısını servis tabağına aktarın. Yoğurt, soğan ve sarımsağı ekleyip servis yapın.

        Türkiye'nin her köşesinde farklı bir mantı lezzeti bulunsa da, Kayseri mantısı adıyla bilinen tür en ünlüsüdür. Dünya genelinde ise Rusya'da pelmeni, Çin'de jiaozi ve Kore'de mandu gibi çeşitleri vardır. Mantı, dondurulabilir olması nedeniyle uzun süre taze kalabilir. Tariflerde kullanılan malzemeler değişiklik gösterebilir ancak genellikle un, su, yumurta ve kıyma temel bileşenlerdir. Mantı, Tatar kültüründen gelmiş ve günümüze kadar popülerliğini korumuştur. Küçük ipuçlarıyla kolaylıkla hazırlanabilir. Mantı tariflerinin çeşitliliği Lezzet platformunda bulunmaktadır, bu tarifler evde denenebilir ve sunumlarıyla da özgünleştirilebilir.

        Çerkez Mantısı için gereken malzemeler şunlardır:

        Hamur için:

        • 5 su bardağı un
        • 5 su bardağı su
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        İç malzeme için:

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        • 5 patates
        • 1 soğan
        • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
        • Tuz
        • Kırmızı pul biber
        • Karabiber
        • 120 gr tereyağı
        • 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber

        Patateslerin kabuklarını soyup iri parçalara kesin ve yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan patatesleri ezerek püre haline getirin.

        Soğanı küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine patates püresi, tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ekleyerek karıştırın. Ardından soğuması için bir kenara bırakın.

        Bir kaseye un ve tuzu alıp karıştırın. Azar azar su ekleyerek hamur haline getirin. Hamuru örtün ve 40 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru unlanmış bir tezgah üzerinde açın. Yuvarlak bir kalıp kullanarak hamuru kesin. Her bir hamur parçasının ortasına patatesli harçtan koyun. Alt kısmından başlayarak hamuru saç örgüsü şeklinde kapatın.

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        Bir tencerede tuzlu suyu kaynatın ve mantıları bu suda haşlayın. Haşlanan mantıları süzün. Tereyağını eritin ve içine kırmızı pul biber ekleyerek karıştırın. Haşlanmış mantıların üzerine bu sosu gezdirerek servis yapın. Afiyet olsun! Ev yapımı mantı tarifi için tepsi mantısı oldukça pratik tariflerden biridir. İşte ev yapımı mantı tarifi bu mantı tarifi kıymalı ve yağ içerdiğinden dolayı kıymayı yağsız seçmeniz faydalı olacaktır.

        Tepsi Mantısı Tarifi:

        Malzemeler:

        • 5 su bardağı un
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay bardağı su
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 250 g orta yağlı kıyma
        • 2 çorba kaşığı tereyağı
        • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
        • 2 adet kuru soğan
        • 1 çorba kaşığı biber salçası
        • 1 çorba kaşığı domates salçası
        • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı tuz

        Üzeri için:

        Sarımsaklı yoğurt

        Nasıl Yapılır:

        Un, yumurta, su ve tuzu karıştırarak sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. 30 dakika dinlendirin. Soğanları ince doğrayın. Kıymaya soğan, kırmızı toz biber, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru 3 parçaya ayırın. Bezeleri yufka büyüklüğünde açın. Şeritler kesin ve kesilen şeritleri karelere bölün.

        Mantı hamurunun ortasına iç harçtan koyun. Dört ucunu bir araya getirerek mantıları hazırlayın. Mantıları yağlanmış tepsiye sıralayın. Salçaları tereyağında kavurun. Tuz, karabiber ve suyu ekleyerek sos hazırlayın. Tepsideki mantıları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp sıcak sosu gezdirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

        Püf Noktaları:

        Yufkaları tepsiye sık sık dizin. Salça yerine domates püresi kullanabilirsiniz. Servis için yoğurt, nane ve acı biber eklemeyi unutmayın.

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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