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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na "başarılar" diledi | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na "başarılar" diledi

        Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Ümit Özdağ'ın annesini ziyaret etti. İmamoğlu'nun CHP'den Cumhurbaşkanı Aday Adayı olmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavaş, "Ön seçim yapılacak, biz de kendisine başarılar diliyoruz. Ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonra süreci hep beraber götüreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi asla partide bölünmüşlük, ayrılık veya bu tür fitnelere hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah çok güzel günler hepimizi bekliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:46
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        Yavaş, İmamoğlu'na "başarılar" diledi
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 90 yaşındaki annesi Gönül Özdağ'ı Ankara’daki evinde ziyaret etti.

        İmamoğlu ve Yavaş’ı kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı. Ziyaretin ardından iki belediye başkanı açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması, delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunların iktidara da zarar verdiğini düşünüyoruz ve haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz” dedi.

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        "TALEPLERİMİZE OLUMLU CEVAP ALAMADIK"

        İmamoğlu, “Yazık ki haksız, hukuksuz yargılamalar, tutuklamalar, iddianameler, gündemimizin ve günlerimizin normal akışının bir parçası olduğu günler, aylar yaşıyoruz. Elbette Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının hukuksuz bir biçimde tutuklanması sadece o siyasi partinin ya da genel Başkan vekilinin ya da Genel Başkanının konusu değildir ve olamaz. Hepimizin konusudur. Çünkü bu bir demokrasi ve hukuk sorunudur. Bu anlamda biz elbette hem Ümit Özdağ'ın hem Zafer Partisi'nin yanındayız ve bu ülkede siyasetin özgür bir biçimde yapılması ülkemizin kalkınması demektir. Ne yazık ki ben de kendilerini Silivri'de ziyaret etme arzusunda oldum. Sadece onu değil. Biliyorsunuz belediye başkanlarımız var, basın mensubu dostlarımız var. Benim çalışma arkadaşım Tayfun var. Neredeyse bir yıla yakındır muhtelif kişilerle ilgili muhtelif görüşme taleplerimize olumlu cevap alamadık” diye konuştu.

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        "SÜRECİ HEP BERABER GÖTÜRECEĞİZ"

        İmamoğlu ve Yavaş, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yavaş, ön seçim konusunda fikir ayrılığı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soruya, "Ön seçim yapılacak, biz de kendisine başarılar diliyoruz. Ama ben katılmayacağımı söylemiştim. Bundan sonra süreci hep beraber götüreceğiz. Daha önce de söylediğim gibi asla partide bölünmüşlük, ayrılık veya bu tür fitnelere hiçbir zaman meydan vermeyeceğiz. İnşallah çok güzel günler hepimizi bekliyor" yanıtını verdi.

        'DAVA SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIM'

        Lisans diploması ile ilgili tartışmalara ilişkin soruya yanıt veren İmamoğlu, “Trajikomik olaylardan biri daha. Bu yalanı, iftirayı defalarca yazan çizen ve gündeme taşıyan insanlarla ilgili de dava sürecini başlatacağımı da ifade etmek isterim. Bu yalanı yazan insanların da davet edilmelerine rağmen farklı bahanelerle bu süreci dinlememelerini, tamamen kasıtlı, uydurma ki biliyorsunuz evrakta sahtecilikten başladılar, sonra diploması yok dediler. Ardından başka başka hususlar, farklı farklı gerekçelerle uydurma işler. Bu da iktidarın demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kirleten tutumlarının bir parçasıdır. Üniversitede çok arkadaşlarım var. Onları çağırsam miting yaparım ama adamın birisi tavla oynayacak adam bulamaz. Allah akıl versin bu süreci yöneten herkese" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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