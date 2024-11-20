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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa’da kahreden olay! Dilek hemşire hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Manisa’da çıkan yangında bir hemşire hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 48 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:09
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        Manisa'da kahreden olay! Dilek hemşire hayatını kaybetti
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        Manisa'daki olay, Sağlık Mahallesi 178 Sokak No:8 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında, ikamette yalnız yaşadığı öğrenilen, dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen Dilek Yılmaz (48), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Dilek Yılmaz’ın hemşire olduğu ve özel bir bakım evinde çalıştığı öğrenildi.

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