21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Manisa'da geçen yıl göreve başlayan Deniz, ziyaretlerde çektiği fotoğrafların yanı sıra Valiliğin koordinesinde iki foto safari düzenledi. Kentteki gazetecilerin ve fotoğrafçıların katıldığı etkinliklerin ilkinde Spil Dağı Milli Parkı'ndaki endemik tür Manisa lalesini fotoğraflayan Deniz, Demirci ilçesindeki foto safaride ise ilçenin sonbaharda renk cümbüşü sunan doğal güzelliklerini ölümsüzleştirdi.
Manisa'dan önce görev yaptığı Artvin, Bursa, Giresun, Şırnak, Diyarbakır, Muğla, İstanbul, Ardahan ve Batman'da da fotoğraf çeken Deniz, bu kareleri sergiyle paylaşmak istiyor.
Vali Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi gereği Anadolu'nun farklı bölgelerini gezip güzelliklerini görünce tarihe bir not düşmek, zamanı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye başladığını söyledi.
Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı fotoğrafçılığın artık kendisinde tutku olduğunu anlatan Deniz, karşılaştığı güzellikleri fotoğraflayarak insanlara tanıtmaya çalıştığını belirtti.
Deniz, Türkiye'nin her yerinde muhteşem manzaraların olduğunu dile getirerek, "Meslek icabı Türkiye'yi geziyoruz. Her yeri fotoğraflamaya çalışıyoruz. Üzüldüğüm taraf ise bu işe biraz geç başlamış olmam. 30 yıldır Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı ama son 10 yılda fotoğrafa biraz merak saldım. Doğasıyla Manisamız ve ilçelerinde muhteşem kareler var" dedi.
Fotoğrafın tarihe not düşmenin en güzel aracı olduğunu vurgulayan Deniz, "Fotoğrafsever olunca fotoğraf makinesiz olmaz. Kameram sürekli aracımdadır. Bazen yollarda karşılaştığım eşsiz manzaraları bazen de Anadolu insanının portresini ölümsüzleştirmek için sık sık dururum" diye konuştu.
Deniz, "Anadolu'nun birçok yerinde çalıştım. Her yerin kendine has güzelliği var. Çektiğim tüm fotoğrafları birleştirip 'Anadolu'nun Renkleri' adlı bir sergi açmayı da düşünüyorum. Bazen istediğim bir fotoğraf karesini çekebilmek için 2-3 saatimi verdiğim, doğada kendimi kaybettiğim oldu ama sonunda o güzel kareyi yakaladığımda günün tüm yorgunluğunu atarım." dedi.
Vali Deniz, fotoğraf çekmeye devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fotoğrafın bir mevsimi yok. Yaşadığı bölgenin güzelliğini birçok insanımız bilmiyor. Aslında biz de çektiğimiz fotoğrafları paylaşmaya çalışıyoruz. Bu güzellikleri de insanlarımıza tanıtalım istiyoruz. Yaptığımız faaliyetlerin amacı kişisel merakımızın yanında çektiğimiz fotoğrafları da insanlarımıza gösterelim. Çevremizdeki herkesin burada böylesine güzel yerlerin olduğunu bilmesini arzuluyoruz."
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