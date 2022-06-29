Yaşlı adam dehşet saçtı! Eşini ve oğlunu öldürdü

İHA

Manisa'da aylardır ayrı yaşadığı eşiyle barışmak için oğlunun evine giden yaşlı adam, çıkan tartışma sonunda hem karısını hem de oğlunu öldürdü.

Yunusemre ilçesinde yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesi'ndeki evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda başlayan tartışmanın ardından önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti. Mustafa Yurtseven'in eşi N.Y. ise olayın görgü tanığı olarak büyük şok yaşadı.

Fotoğraf: İHA | Solda: Hüseyin Yurtseven (71), sağda: Ummuhan Yurtseven (65)

ANNE-OĞUL OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet silahıyla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Fotoğraf: İHA | Mustafa Yurtseven (45)

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.