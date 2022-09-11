Manisa'da kazanan yok

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Manisa FK'nın golleri 52. dakikada Adem Büyük ve 89. dakikada Batuhan Kör'den geldi.

Yeni Malatya'nın gollerini ise 10. ve 63. dakikalarda Cengizhan Akgün kaydetti. Malatya ekibinde maçın uzatma bölümünde Osman Haqi kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Manisa FK puanını 7'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor'u puanı ise 2 oldu.