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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da feci kaza! 14 aylık bebek annesinin elinden fırladı | Son dakika haberleri

        Annesinin elinden yola fırlayan 14 aylık bebek, servis minibüsünün çarpmasıyla öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı 14 aylık Suriye uyruklu Sümeyra Elşeher, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin, annesinin elinden yola fırladığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:10 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:10
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        Feci kaza! 14 aylık bebek annesinin elinden fırladı
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        Manisa'daki kaza, saat 17.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat A. (45) yönetimindeki servis minibüsü, annesinin elinden yola fırlayan Sümeyra Elşeher'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Elşeher, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Şoför Murat A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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