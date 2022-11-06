Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Mandıra Filozofu da ev arayanlar kervanına katıldı! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla kriterleri sıraladı!

Mandıra Filozofu ev arayanlar kervanına katıldı! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla kriterleri sıraladı!

Mandıra Filozofu filminde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından ev aradığına dair duyuru yaptı. Saçıntı'nın kriterleri görenleri şaşırttı.

Giriş: 06.11.2022 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2014 yılında vizyona giren Mandıra Filozofu adlı filmde Mustafa Ali karakterini canlandıran ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, Twitter hesabından ev aradığına dair duyuruda bulundu!

  • MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

    1968 yılında Çorum'da dünyaya gelen Müfit Can Saçıntı, 2010-2012 arasında oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Mandıra Filozofu Mustafa Ali" karakteri ile hafızalara kazındı.

  • MÜFİT CAN SAÇINTI EVLİ Mİ?

    Müfit Can Saçıntı, 2000 yılında Çiğdem Özdemir ile evlenmiştir. Çiftin Duru adını verdikleri bir çocukları vardır.

  • Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı Twitter hesabından yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı;

    "Selam. 

    Kiralık daire arıyorum. Kadıköy Moda ( Caferağa) Civarında

    100 m2 ve üstü

    Temiz bakımlı

    Balkonlu 

    Mutfak ve banyosu iyi durumda

    Kombi tercih sebebi

    Eşyasız 

    Uygun dairesi olanların DM atmasını rica ediyorum."

  • İşte Müfit Can Saçıntı'nın Twitter hesabından yayınladığı gönderi...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.