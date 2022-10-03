"Mandalinayı beğenmedim" kurşunu! Ceza belli oldu

Olay, 2017 yılında Yıldırım ilçesi Gökdere pazar alanında meydana geldi. Olay tarihinden 2 yıl önce emekli olan polis memuru Gürkan Erol, Ömer Dönmez'e ait tezgahtan mandalina aldı. Bir süre mandalinaları inceleyen Erol, iddiaya göre Dönmez'e, "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi. Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da "Beğenmediysen, mandalina satan çok arkadaş var, onlardan al" diyerek karşılık verince tartışma çıktı.

Bursa'da, mandalinaları beğenmeyince çıkan tartışmada pazarcılar Ömer Dönmez (41) ve Nuri Mutlu'yu (47), silahıyla ateş ederek yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un (52) cezası belli oldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gürkan Erol, üzerindeki ruhsatlı tabancasıyla pazarcılara ateş açtı. Ömer Dönmez karnından ve ayağından, Nuri Mutlu ise ayaklarından vurularak yaralandı. Bu sırada pazar yerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı sokak timleri, elinde silahla "Yanıma yaklaşmayın, panik atak hastasıyım. Hepinizi vururum" diyen Gürkan Erol'u sakinleştirip, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ÜZERİMDE 28 MERMİ VARDI, 5'İNİ KULLANDIM"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, 2 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Gürkan Erol savunmasında şunları söyledi:

"O gün, pazardan mandalina almak istedim. Tezgahta duran satıcıya, 'Mandalina almak istiyorum. Ön taraftakilerden verir misin?' dedim. 'Veremem' deyince ayrıldım. Bu sırada arkamdan, 'Niye sırıtıyorsun?' dedi ardından küfür etti. 'Neden küfür ediyorsun? Ben emekli polis memuruyum' diyerek, cevap verdim.

Bunun üzerine, 'Belindeki silaha mı güveniyorsun, 20 kişiyi toplar, seni Gökdere'ye atarız' diyerek çıkıştı. Adının Ömer olduğunu öğrendiğim kişi, tezgahın üzerinden bana saldırıp, sopa ile kafama vurmaya başladı. Nuri de bıçakla üzerime geldi. Silahımı çıkarıp, havaya doğru ateş etmek isterken; elimden tutunca tabancam ateş aldı ve Ömer vurulup, yere düştü.

Bu sırada Nuri de montumun kolundan tuttu. 'Bende panik atak var' dedim. Üzerime gelince aldığım darbeler sonucunda ona ateş etmişim. Üzerimde 28 mermi vardı. 5 tanesini kullandım. Olaydan dolayı pişmanım, kendilerinden ve ailelerinden özür diliyorum."