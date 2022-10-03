"Mandalinayı beğenmedim" kurşunu! Ceza belli oldu

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Bursa'da mandalinayı beğenmeyince pazarcıları vuran emekli polisin cezası belli oldu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 yıl önce mandalinaları beğenmeyince çıkan tartışmada 2 pazarcıyı silahla yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, 2 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilerek tutuksuz yargılanan sanık Erol'u, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı
Bursa'da, mandalinaları beğenmeyince çıkan tartışmada pazarcılar Ömer Dönmez (41) ve Nuri Mutlu'yu (47), silahıyla ateş ederek yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un (52) cezası belli oldu.
Olay, 2017 yılında Yıldırım ilçesi Gökdere pazar alanında meydana geldi. Olay tarihinden 2 yıl önce emekli olan polis memuru Gürkan Erol, Ömer Dönmez'e ait tezgahtan mandalina aldı. Bir süre mandalinaları inceleyen Erol, iddiaya göre Dönmez'e, "Bunları beğenmedim, güzel mal sat" dedi. Dönmez ile aynı tezgahta satış yapan Nuri Mutlu da "Beğenmediysen, mandalina satan çok arkadaş var, onlardan al" diyerek karşılık verince tartışma çıktı.
"PANİK HASTASIYIM HEPİNİZİ VURURUM"
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gürkan Erol, üzerindeki ruhsatlı tabancasıyla pazarcılara ateş açtı. Ömer Dönmez karnından ve ayağından, Nuri Mutlu ise ayaklarından vurularak yaralandı. Bu sırada pazar yerinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı sokak timleri, elinde silahla "Yanıma yaklaşmayın, panik atak hastasıyım. Hepinizi vururum" diyen Gürkan Erol'u sakinleştirip, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"ÜZERİMDE 28 MERMİ VARDI, 5'İNİ KULLANDIM"
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, 2 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Gürkan Erol savunmasında şunları söyledi:
"O gün, pazardan mandalina almak istedim. Tezgahta duran satıcıya, 'Mandalina almak istiyorum. Ön taraftakilerden verir misin?' dedim. 'Veremem' deyince ayrıldım. Bu sırada arkamdan, 'Niye sırıtıyorsun?' dedi ardından küfür etti. 'Neden küfür ediyorsun? Ben emekli polis memuruyum' diyerek, cevap verdim.
Bunun üzerine, 'Belindeki silaha mı güveniyorsun, 20 kişiyi toplar, seni Gökdere'ye atarız' diyerek çıkıştı. Adının Ömer olduğunu öğrendiğim kişi, tezgahın üzerinden bana saldırıp, sopa ile kafama vurmaya başladı. Nuri de bıçakla üzerime geldi. Silahımı çıkarıp, havaya doğru ateş etmek isterken; elimden tutunca tabancam ateş aldı ve Ömer vurulup, yere düştü.
Bu sırada Nuri de montumun kolundan tuttu. 'Bende panik atak var' dedim. Üzerime gelince aldığım darbeler sonucunda ona ateş etmişim. Üzerimde 28 mermi vardı. 5 tanesini kullandım. Olaydan dolayı pişmanım, kendilerinden ve ailelerinden özür diliyorum."
"YERE DÜŞEN MEYVELERİ TOPLARKEN SİLAH ÇEKTİ"
Müşteri olarak gelen Erol'un, tezgah üzerinde dizili olan mandalinaları almaya çalıştığı sırada döktüğünü söyleyen Ömer Dönmez ise, "Yere düşen meyveleri toplarken silah çekti. Tabancayı kurusıkı sandım. Silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar göğsüme isabet etti. 30 gün hastanede yattım. Nuri de 'Yapma' diye yalvarmaya başladı. Sanık, 'Bende panik atak var' dedi. Kendisine küfür etmedim. Sopa ile de vurmadım. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.
"BAĞIŞLA BİZİ DİYE YALVARDIM"
Nuri Mutlu da ifadesinde şöyle konuştu: "Ömer ile sanığın arkadaş olduğunu zannediyordum. İkisinin arasında ağız dalaşı oldu. Tahta ile tezgah üzerinden atlayıp, ön tarafa geçen Ömer, yere düşen mandalinaları toplamaya başladı. Sanık silahını çıkarıp, ateş etti. Ben araya girdim, elimde bıçak yoktu. Yere düşen Ömer'e yardım ederken; arkadan benim bacaklarıma ateş etti. Diz üstü yere düştüm. 'Bağışla bizi' diye yalvardım. Etraftaki insanlara silah doğrultarak, 'Bende panik atak var' dedi. Şikâyetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum."
KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK
Davada karar duruşması görüldü. Mahkemede hazır bulunan tutuksuz sanık Gürkan Erol, savunmasını tekrarlayarak, "İstem dışı elimdeki tabanca ateş aldı. Bilerek, isteyerek, öldürme kastıyla ateş etmedim" dedi. Dönmez ve Mutlu ise şikâyetçi olduklarını yineledi.
Mahkeme heyeti, Gürkan Erol'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, "yaralama" suçundan da 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Müşteki sanık Ömer Dönmez'e ise "basit yaralamaya teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından 1120 lira para cezası verildi. Heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karar, istinaf ile Yargıtay tarafından onanırsa Gürkan Erol, kalan cezasını çekmek için cezaevine girecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Mandalinayı beğenmedim" kurşunu! Son dakika: Pazarcıları vuran emekli polisin cezası belli oldu - Güncel haberler/mandalinayi-begenmedim-kursunu-ceza-belli-oldu-3525868
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