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Mancini'den Zaniolo açıklaması!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi basın toplantısı düzenledi. Mancini, Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'yu neden milli takıma çağırmadığını da açıkladı

Giriş: 20.03.2023 - 19:28 | Güncelleme: ABONE OL
Mancini'den Zaniolo açıklaması!
HABERTURK.COM

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesi basın toplantısı gerçekleştirdi.

Mancini, Nicolo Zaniolo'yu kadroya çağırmama sebebini açıkladı.

''HENÜZ YÜZDE YÜZ DURUMDA DEĞİL''

Mancini, Zaniolo'nun kadroda yer almamasıyla ilgili olarak, "Nicolo Zaniolo'yu çağırmadık çünkü yeni iyileşti. Henüz fit durumda değil. Galatasaray'da 90 dakikalık bir maç oynamadı. Oynar ve iyi performans gösterirse, yeniden takıma çağıracağız." ifadelerini kullandı.

Ara transfer döneminde 15 Milyon Euro bonservi bedeleiyle Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, sarı kırmızılı formayla ligde iki karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı.

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