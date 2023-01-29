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Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

FA Cup 4. Turu'nda Manchester United, sahasında Championship ekibi Reading'i 3-1 mağlup ederek tur atladı

Giriş: 29.01.2023 - 09:18 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı
AA

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'nda sahasında Reading'i 3-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Old Trafford Stadı'ndaki 4. tur maçında, Premier Lig ekibi Manchester United ile Championship takımı Reading karşılaştı.

Manchester United, 54 ve 58. dakikalarda Carlos Casemiro, 66. dakikada Fred'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Reading'in golünü, 72. dakikada Amadou Salif Mbengue kaydetti. Konuk ekipte Andy Carroll, 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham ise Championship takımı Preston North End'e konuk olduğu mücadeleyi 50 ve 69. dakikalarda Son Heung-min, 87. dakikada Arnaut Danjuma'nın bulduğu gollerle 3-0 kazanarak adını 5. tura yazdırdı.

Günün diğer karşılaşmalarında Leicester City, Walsall'u 1-0, Leeds United, Accrington'ı 3-1, Southampton, Blackpool'u 2-1 ve Bristol City, West Bromwich Albion'ı 3-0 mağlup ederek 5. tura çıktı.

Beraberlikle sona eren Sheffield Wednesday-Fleetwood Town (1-1), Fulham-Sunderland (1-1), Ipswich Town-Burnley (0-0), Blackburn Rovers-Birmingham (2-2), Luton Town-Grimsby Town (2-2) eşleşmelerinde tur atlayan takımlar ise tekrar maçlarında belli olacak.

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