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Manchester United'dan Weghorst sürprizi!

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı ardından devre arasında Manchester United'a giden Wout Weghorst için sürpriz bir gelişme yaşandı. United'ın Weghorst'un bonservisini alacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş: 29.01.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Manchester United'dan Weghorst sürprizi!
HABERTURK.COM

Beşiktaş sezon başında İngiltere ekibi Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kadrosuna kattı.

Ardından Beşiktaş ile sözleşme fesheden Weghorst, devre arasında Premier Lig devi Manchester United'a kiralık olarak gitti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İngiliz devinin, Weghorst'un bonservisini satın alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Manchester United'ın, Hollandalı golcünün iyi performans sergilemesi durumunda bonservisi için hamlenin yaz transfer döneminde olabileceği aktarıldı.

Manchester United'da şu ana kadar 3 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bir kez fileleri havalandırdı.

Hollandalı futbolcunun, bonservisinin olduğu Burnley ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

Weghorst, Beşiktaş forması ile 18 maça çıkarken 9 gol atmıştı.

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