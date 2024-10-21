Manchester United'dan Vincenzo Montella kararı!
İngiliz devi Manchester United, mevcut teknik direktörü Erik Ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın alternatif isimleri araştırırken, gündeminde olan Vincenzo Montella için son kararını verdi. İşte detaylar...
- 1
Manchester United, son dönemde alınan kötü sonuçların ardından fatura Erik Ten Hag'a kesti.
- 2
Kırmızı Şeytanlar, mevcut teknik direktör Erik Ten Hag ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
- 3
Hollandalı çalıştırıcının yerine geçecek olan alternatif isimler araştırılırken, Vincenzo Montella'nın da bu isimler arasında yer aldığı iddia edilmişti.
-
- 4
İngiltere basınından TEAM Talk'un haberine göre; Premier Lig devi, Montella'yı olası bir alternatif olarak görmüyor.
- 5
Kırmızı Şeytanlar'ın gündeminde, Graham Potter ve Eddie Howe'un olduğu aktarıldı.
- 6
Öte yandan, Erik Ten Hag'a bir sonraki milli araya kadar şans verileceği belirtildi.
-