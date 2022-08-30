Manchester United, Ajax'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi transfer etti! AP'nin haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Ajax'a bu transfer için 95 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek. Buna ek olarak 5 milyon Euro'luk da bonuslar olacak.

Antony, 2016'da Manchester United'a transfer olan Paul Pogba'dan sonra kulübün en pahalı transferi olacak. 22 yaşındaki Brezilyalı İngiliz kulüpleri için ise Jack Grealish, Paul Pogba ve Romelu Lukaku'dan sonra en çok bonservis beli ödenen dördüncü oyuncu olacak.

Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı.