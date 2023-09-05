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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United'da Sofyan Amrabat şoku: Sakat çıktı! Galatasaray maçında oynayacak mı? - Futbol Haberleri

        Manchester United'da Sofyan Amrabat şoku: Sakat çıktı!

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Manchester United'da Sofyan Amrabat şoku yaşanıyor! Sarı-kırmızılı kulübün de transfer etmek için girişimler yürüttüğü Faslı futbolcunun sakatlığının bulunduğu ve altı hafta kadar bir süre sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü! Galatasaray, 3 Ekim'de Manchester United'a konuk olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:20
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        Amrabat şoku: Sakat çıktı!
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        İngiltere Premier Lig takımı Manchester United, İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı 1 yıllığına kiralık olarak transfer ederken Kırmızı Şeytanlara kötü haber geldi. Galatasaray'ın da transfer etmek için girişimler yürüttüğü yıldız futbolcunun sakatlığının bulunduğu iddia edildi!

        Sırtından bir sakatlığı bulunan Amrabat'ın yaklaşık 6 hafta kadar bir süre ile yeşil sahalardan uzak kalacağı, bu sürenin ardından antrenmanlara başlayacağı öne sürüldü.

        Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, gruptaki ilk maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Temsilcimiz, 3 Ekim'de Manchester United'a konuk olacak. Faslı yıldızın sakatlığının altı hafta sürmesi durumunda Galatasaray maçında sahada olması beklenmiyor.

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