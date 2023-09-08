Manchester United borsada büyük çöküş yaşadı, hisseler taban yaptı

İngiliz devi Manchester United saha dışında da kötü günler geçiriyor... Mason Greenwood ve Antony skandallarının ardından Glazer Ailesinin kulübü satış kararını durdurmasıyla birlikte kulübün borsadaki hisseleri çöküşe geçti! Glazer Ailesi kulübü satmak için hazırlıklar yaparken, bu karardan bir anda vazgeçmeleri üzerine yaşandığı belirtildi.

Daily Mail'ın haberine göre Glazier Ailesi, kulübü satmak için belirlemiş oldukları rakama yakın hiçbir teklif almamaları sonrası kulübü satmaktan vazgeçti.

Joel ve Avram Glazer kardeşler, kulüp için 10 milyar sterlin beklemelerine rağmen bu rakama yaklaşan bir teklif olmadı. Katarlı Şeyh Jassim'in yanı sıra İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in bu meblağa yaklaşan bir teklif sunmadığı belirtildi.

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Gazete, kulübün sahipleriyle uzun süredir yakın bağları olan bir kaynağın, Glazer ailesinin daha fazla teklif veren kişinin çıkmasını umdukları için gelecek yıl takımı satmayı düşündüklerini aktardı.