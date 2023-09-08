Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United borsada büyük çöküş yaşadı, hisseler taban yaptı - Futbol Haberleri

        Manchester United borsada büyük çöküş yaşadı, hisseler taban yaptı

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, Mason Greenwood'dan sonra Antony'nin de saha dışında skandallar yaşamasıyla birlikte borsada çöküşe geçti. Kulübün sahibi olan Glazer Ailesinin satış sürecini durdurmasının hemen ardından borsadaki hisselerin değeri de düşüşe geçti. Kulübün hisselerinin New York Borsası'nda yüzde 18'den fazla değer kaybettiği ve bunun şimdiye kadar görülen en büyük 'günlük düşüş' olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manchester United borsada çöktü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz devi Manchester United saha dışında da kötü günler geçiriyor... Mason Greenwood ve Antony skandallarının ardından Glazer Ailesinin kulübü satış kararını durdurmasıyla birlikte kulübün borsadaki hisseleri çöküşe geçti! Glazer Ailesi kulübü satmak için hazırlıklar yaparken, bu karardan bir anda vazgeçmeleri üzerine yaşandığı belirtildi.

        Daily Mail'ın haberine göre Glazier Ailesi, kulübü satmak için belirlemiş oldukları rakama yakın hiçbir teklif almamaları sonrası kulübü satmaktan vazgeçti.

        Joel ve Avram Glazer kardeşler, kulüp için 10 milyar sterlin beklemelerine rağmen bu rakama yaklaşan bir teklif olmadı. Katarlı Şeyh Jassim'in yanı sıra İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in bu meblağa yaklaşan bir teklif sunmadığı belirtildi.

        REKLAM

        Gazete, kulübün sahipleriyle uzun süredir yakın bağları olan bir kaynağın, Glazer ailesinin daha fazla teklif veren kişinin çıkmasını umdukları için gelecek yıl takımı satmayı düşündüklerini aktardı.

        İngiliz ekibi, futbolcular Mason Greenwood ve Antony'nin saha dışındaki skandallarla birlikte bu kararın da etkisiyle 5 Eylül'de tarihi bir çöküş yaşadı. Kulübün borsada işlem gören hisseleri adeta çakıldı ve kulüp değerinde büyük bir azalma meydana geldi.

        PİYASA DEĞERİ 700 MİLYON DOLAR AZALDI

        TARAFTARLARDAN, KULÜP SAHİPLERİNE PROTESTO

        Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon dolara satın almıştı ancak aile, geçtiğimiz aylarda sert protestolar ile karşılaştı. Taraftarlar, ailenin kulübe borç yüklemekle ve yeterince yatırım yapmamakla suçlayan bazı taraftarlar Old Trafford'da eylem yaptı.

        Kulüp aynı zamanda Glazers yönetiminde transferlere de yaklaşık 1,36 milyar euro harcadı ancak sportif açıdan beklentileri karşılayamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Trabzonspor, Pepe'yi getirdi!
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        Baba cinneti! 7 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        O ülkede 140 yılın en şiddetli yağışı!
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        6 Şubat'ta bebeğini ve eşini kaybetti! "Öğrencilerime dönmek istiyorum!"
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Anadolu'nun gizemli efsanesi görüntülendi
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Çin ‘halkın duygularını inciten’ kıyafetleri yasaklamak istiyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Yapay zeka erkek kısırlığının tedavisinde sperm tespitini 1.000 kat hızlandırabilir
        Habertürk Anasayfa