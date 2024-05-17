Manchester Cıty- West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de son haftaya girilirken şampiyonluk düğümü çözülüyor. Rakibi Arsenal'in iki puan önünde zirvede yer alan Manchester City, West Ham United ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Manchester City- West Ham United maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Manchester City- West Ham United" maçının detayları...
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Premier Lig'de şampiyonluk heyecanı son hafta maçlarıyla belli oluyor. Manchester City evinde West Ham United ile karşı karşıya gelirken Arsenal evinde Everton'ı konuk ediyor. Manchester City, Arsenal maçına bakmadan West Ham United maçını kazanması durumunda şampiyon oluyor. Öte yandan Arsenal, Everton karşısında galip gelerek Manchester City'nin hata yapmasını bekliyor. Peki, Arsenal- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...
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MANCHESTER CİTY- WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Manchester City- West Ham United maçı 19 Mayıs Pazar günü 18.00'de oynanacak.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 3'den yayınlanacak.
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MANCHESTER CİTY SON DURUM
Lig'de son üç sezonu lider tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri, West Ham United maçını kazanarak, İngiltere Premier Lig tarihinin dört sene üst üste şampiyon olan ilk takımı olarak tarihe geçmeyi hedefliyor.
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MANCHESTER CİTY PREMİER LİG İSTATİSTİKLERİ
Manchester City bu sezon Premier Lig'de oynadığı 37 maçta 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşmalarda 93 kez fileleri sarsan mavi- beyazlılar kalesinde ise 33 gol gördü.
Evinde oynadığı 18 müsabakada ise 13 kez galip gelirken 5 defa berabere kaldı.