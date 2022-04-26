Manchester City ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor.

MANCHESTER CITY - REAL MADRID

SAAT: 22.00

HAKEM: Istvan Kovacs

STAT: Etihad

YAYIN: TV 8,5, Exxen

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MANCHESTER CITY: Ederson, Dias, Laporte, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde, Modric, Kroos, Vinicius, Rodrigo, Benzema