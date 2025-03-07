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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'den karaborsa bilet operasyonu! - Futbol Haberleri

        Manchester City'den karaborsa bilet operasyonu!

        Manchester City, bilet karaborsacılığı yaptığı gerekçesiyle 165 taraftarın hesabını kapattı. 354 hesap askıya alındı, 223 hesap ise yakından izleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 22:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:00
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        City'den karaborsa bilet operasyonu!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, karaborsa bilet satışı yapan taraftarlara karşı harekete geçti.

        BBC'de yer alan habere göre; Manchester City yönetimi, biletleri yüksek fiyatlardan karaborsada sattığı tespit edilen 165 taraftarın hesabını tamamen kapattı.

        Kulüp, ayrıca 354 hesabı geçici olarak askıya aldı ve 223 hesabı da yakın takibe aldı.

        Kulüp yetkilileri, taraftarlara yaptığı çağrıda biletlerin sadece resmi satış kanalları üzerinden alınması gerektiğini belirterek, karaborsa konusunda sıfır tolerans uyguladıklarını vurguladı.

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