Manchester City'den Gabriel Sara bombası: İlk temas kuruldu!
Pep Guaridola yönetimindeki Manchester City, yeni sezon için Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı gündemine aldı. Manchester City'nin transfer için ilk teması kurduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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Premier Lig'de 4 sezon aradan sonra şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Manchester City'de yaz transfer döneminde takıma birden fazla takviye planlanıyor.
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Pep Guardiola yönetiminde kadrosunda değişime hazırlanan Manchester ekibi, orta saha transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
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Foot Mercato'da yer alan haberde Manchester City'nin Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı transfer listesine dahil ettiği belirtildi.
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İLK TEMAS KURULDU
İngiliz devinin geçtiğimiz günlerde Gabriel Sara ile ilk teması kurduğu ve gelecek sezon hücum rotasyonunu kendisiyle güçlendirmek istediklerini ilettiği belirtiliyor.
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Galatasaray'a bu sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den imza atan Sara, 41 maçta forma giyerken 2 gol ve 8 asist kaydetti.
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Brezilyalı futbolcu Norwich City'den 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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Transfermarkt verilerine göre Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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