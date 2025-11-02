Manchester City: 3 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig 10. haftasında Manchester City sahasında Bournemouth'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Man. City'e galibiyeti getiren golleri 17. ve 33. dakikalarda Erling Haaland ile 60'ta Nico O'Reilly kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 25. dakikada Tyler Adams'tan geldi.
Bu sonucun ardından M. City 19 puana yükseldi. 8 maç sonra kaybeden Bournemouth ise 18 puanda kaldı.
Ligin 11. haftasında Manchester City sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Bournemouth ise deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak.