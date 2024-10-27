Manavgat'ta iki feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında, 5 aylık Can Katmer ile 42 yaşındaki adliye personeli Yasin Çapan hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Manavgat'ın Sarılar Mahallesi, Sarılar Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, Yasin Çapan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Yasin Çapan hayatını kaybederken, otomobildeki 5 yaşındaki oğlu Talha Çapan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk otomobilden çıkartılıp yakında bulunan Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobilde sıkışan Yasin Çapan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından güçlükle çıkartıldı.
BİR GÜN ÖNCE OĞUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ
Çapan'ın, bir gün önce doğum gününü kutladığı, pastadaki mumları üflerken oğlu Talha ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü. Yasin Çapan'ın cenazesi morga konuldu.
5 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
İkinci kaza da dün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolu Doğançam Mahallesi Tekandız mevkisinde meydana geldi.
İbrahim Keskin'in (23) kullandığı otomobil, Ömer Abdulbaki Kalkan'ın (30) kullandığı otomobil ile Burak Katmer'in (35) kullandığı otomobile çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, Burak Katmer'in kullandığı otomobilde bulunan 5 aylık Can Katmer hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan Neslihan Katmer, Zeynep Katmer, Hatice Kalkan, Elif Öznacar, Ecrin Öznacar ve Leyla Korkmaz yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Can Katmer'in cenazesi ise Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.