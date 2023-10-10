Maltepe'de 9 milyon liralık gasp yapan 3 şüpheli tutuklandı

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Maltepe'de bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gasbetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu çantayı otomobilin bagajından çıkardı. O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İbrahim E. (27), Cihan U. (27), Ferhat E. (29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı.

GASP ANI KAMERAYA YANSIDI Fotoğraf: DHA DHA'nın haberine göre; araçtan inen şüpheli 3 kişi B.B'ye biber gazı sıkarak darp etmeye başladı. Şüphelilere direnen B.B yere düşerken, bir diğer şüpheli çantayı alarak otomobile bindi. Şüphelilerden biri de boğuşma sırasında ayakkabısını düşürmesine rağmen otomobile binerek olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. REKLAM Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan ayakkabı ve yaklaşık 220 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheliler belirlendi.

GASPÇILAR YAKALANARAK TUTUKLANDI Fotoğraf: İHA Yapılan operasyonla İbrahim E, Cihan U. ve Ferhat E. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak ceza evine gönderildi. *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.