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Maltepe'de 12 araçlık zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de D-100 karayolunda 12 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 17.05.2023 - 05:16 | Güncelleme: ABONE OL
Maltepe'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Maltepe'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
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AA

D-100 karayolu Maltepe mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde ilerleyen bir otomobil aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı.

12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ 3 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre, 2 aracın çarpışmasının ardından gelen 10 araçta kazaya karıştı. Kaza nedeniyle 3 sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL, TRAFİĞE BİR SÜRE KAPATILDI

D-100 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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