Maltepe'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

AA'nın haberine göre, 2 aracın çarpışmasının ardından gelen 10 araçta kazaya karıştı. Kaza nedeniyle 3 sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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