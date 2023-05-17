Maltepe'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

D-100 karayolu Maltepe mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-100 karayolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde ilerleyen bir otomobil aynı yönde seyreden otomobile arkadan çarptı.
12 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ 3 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, 2 aracın çarpışmasının ardından gelen 10 araçta kazaya karıştı. Kaza nedeniyle 3 sürücü hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOL, TRAFİĞE BİR SÜRE KAPATILDI
D-100 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.