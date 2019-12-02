02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kamuoyunda 'Panama Belgeleri' olarak bilinen belgelerde adı geçen Maltalı siyasilere ve önde gelen işadamlarına yönelik haberleriyle adından söz ettiren ve 2017'de suikasta kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia'yla ilgili soruşturma istifa getirdi.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, Galizia soruşturmasının hükümeti üzerinde yarattığı siyasi baskılar nedeniyle Ocak ayında parti liderliği ve başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı.
Galizia’nın acımasız şekilde öldürüldüğünü belirten Muscat, "Sözümü tuttum. Cinayetle suçlanan üç kişi var ve aynı zamanda iddia edilen beyni de ortaya çıkarıp, suçlamaları yönelttik" dedi.
Soruşturmada cinayetin aracısı olan taksi şoförü Melvin Theuma'ya cumhurbaşkanlığı affını hükümet olarak önermelerinin ardından Theuma’nın ifadeleriyle iş adamı Yorgen Fenech’e ulaşıldığını anlatan Muscat, "Aldığım kararlar ortak çıkarın çıkarları içindi. Hiç kimse yasaların üstünde değil. Her zaman ulusal çıkarlar olduğunu düşündüğüm kararları aldım" ifadelerini kullandı.
"İşçi Partisi Başkanı’na 12 Ocak 2020'de partinin yeni liderini belirlemek üzere gerekli süreci başlatması için yazı yazacağım. O gün İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğim. Takip eden günlerde de Başbakanlıktan istifa edeceğim" diyen Muscat, ülkenin içinden geçtiği durumun bunu gerektirdiğini söyledi.
Muscat, mükemmel biri olmadığını kendisinin de eksikliklerinin bulunduğunu belirterek, "Kusurlarım vardı ve onlar için kişisel olarak özür dilerim" diye konuştu.
Muscat istifa kararını Cumhurbaşkanı George Vella'ya ilettiğini kaydetti.
Muscat'ın açıklamasına ilk tepki ana muhalefetteki Milliyetçi Parti lideri Adrian Delia’dan geldi. Delia, "Muscat’ın iktidarda kaldığı her günün adalete darbe olduğunu" kaydetti.
Galicia'nın kız kardeşi Corinne Vella da ailesi adına yaptığı açıklamada, "kardeşinin cinayeti üzerine serbest ve tam bir soruşturma yapılmasına olanak sağlaması için Muscat'ın derhal başbakanlıktan ve parlamenterlikten istifa etmesi gerektiğini" ifade etti.
Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.
Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.
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