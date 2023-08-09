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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Malinovskyi transferinde Beşiktaş'ı sevindiren haber! - Beşiktaş Haberleri

        Malinovskyi transferinde Beşiktaş'ı sevindiren haber!

        Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ruslan Malinovskyi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 23:16
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          Beşiktaş, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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          10 numara arayışında olan siyah beyazlıların hedefindeki isim olan Malinovskyi'de flaş bir gelişme yaşandı.

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          TORINO ANLAŞMA SAĞLAMADI

          RMC Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Malinovsky'nin yoğun şekilde görüşmelerini sürdürdüğü Torino oyuncunun kulübü Marsilya ile anlaşma sağlayamadı.

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          İki taraf arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi ve masada sadece Beşiktaş'ın teklifi kaldı.

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          Oyuncunun ilk önceliği İtalya'ya gitmek olsa da teklif olmaması durumudna siyah-beyazlıların teklifini değerlendirmeye alacak.

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          30 yaşındaki Ukraynalı yıldız geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 20 maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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