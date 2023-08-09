Malinovskyi transferinde Beşiktaş'ı sevindiren haber!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Ruslan Malinovskyi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Beşiktaş, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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10 numara arayışında olan siyah beyazlıların hedefindeki isim olan Malinovskyi'de flaş bir gelişme yaşandı.
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TORINO ANLAŞMA SAĞLAMADI
RMC Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Malinovsky'nin yoğun şekilde görüşmelerini sürdürdüğü Torino oyuncunun kulübü Marsilya ile anlaşma sağlayamadı.
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İki taraf arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi ve masada sadece Beşiktaş'ın teklifi kaldı.
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Oyuncunun ilk önceliği İtalya'ya gitmek olsa da teklif olmaması durumudna siyah-beyazlıların teklifini değerlendirmeye alacak.
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30 yaşındaki Ukraynalı yıldız geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 20 maça çıkarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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