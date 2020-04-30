Malezya'da imamlar bu ramazanda cemaatlerinden ayrı kaldı

AA

Malezya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ötürü mübarek ramazan ayında camilerin toplu etkinlik ve ibadetlere kapalı tutulması, imamların cemaatlerinden ayrı kalmasına sebep oldu.

Ülke genelinde çoğu camide sadece ezanlar okunurken, Malezya'nın bazı büyük camilerinde teravihler, sadece cami görevlileri tarafından, sosyal mesafe kuralına riayet edilerek kılınıyor.

15 bin kişilik kapasitesiyle Malezya'nın en büyük camileri arasında yer alan başkent Kuala Lumpur'daki Masjid Negara'da (Ulusal Cami),simgesel önemi dolayısıyla teravihler cami görevlileri tarafından sürdürülüyor.

Çoğu caminin imamı bu ramazanı evinde geçirirken Malezyalı Müslümanlar, hükümetin Kovid-19 tedbirleri üzerine teravihlerini evde kılmak durumunda kaldı.

Selangor eyaletindeki camilerden Masjid Hisamuddin'de imamlık yapan Yusmi Haniff Ariffin de birçok meslektaşı gibi ramazanını evinde geçiriyor.

- "Cemaatimle buluşamayacağım için üzgünüm"

AA muhabirine konuşan imam Yusmi, bu yıl öncekilerden çok farklı bir ramazan geçirdiklerini belirterek, "Böyle bir tecrübeyi ilk defa yaşıyoruz. Virüs salgını adeta ülkede hayatı durdurdu ve sonuçları ramazanı da etkiledi. Malezya'da her yıl olduğu gibi renkli ve coşkulu bir ramazan göremeyeceğiz bu yıl." dedi.

Salgının teravih ve bayram namazlarına etki edecek kadar yayılacağını düşünmediğini ifade eden Yusmi, "Bu sene cemaatimle buluşamayacağım için üzgünüm. Görev yaptığım camide ramazan atmosferi oldukça coşkulu ve maneviyatlı idi. Şimdi ise camiler boş kaldı. Bu duruma üzülüyoruz, fakat sağlığımız için evlerimizde kalmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yusmi, teravih namazlarını her gün ailesiyle birlikte kıldığını aktararak "Cami cemaatimden uzak kalsam da Allah'a şükür ailemle teravih namazlarını kılabiliyoruz. Eşim ve çocuklarım, bu ramazanı hep beraber geçirebildiğimiz için memnunlar." ifadesini kullandı.

- "Kurban Bayramı namazını cemaatimle kılmayı umuyorum"

Malezya'nın ve tüm dünyanın Kovid-19 salgınından en kısa zamanda kurtulmasını temenni eden Yusmi, "İnşallah salgın mayıs ayında son bulursa Kurban Bayramı namazını cemaatimle kılmayı bekliyorum." dedi.

Malezyalı imam, salgının insanlığa bir mesaj niteliğinde olduğunu savunarak Müslümanların bu musibetten ders çıkarması gerektiğinin altını çizdi.

Aile fertleriyle birlikte evde kalma zamanlarını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Yusmi, "Yapıcı ve üretken olmaya gayret ediyoruz. Artık daha çok boş vaktimiz var. Bu vakti daha fazla okuyup ilim öğrenerek değerlendiriyoruz." diye konuştu.

- Kuran derslerini sosyal medyadan yapmaya çalışıyoruz

Başkent Kuala Lumpur'daki Üsame bin Zeyd Camisi'nin imamı Mohd Raşid Salih ise Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camisinde her ramazan yapılan Kur'an ve fıkıh derslerini yapamamanın hüznünü yaşadığını vurgulayarak, "Maalesef camilerin kapatılması nedeniyle Kur'an öğrenmek veya kıraatini geliştirmek isteyen çocuklar bu yıl hayal kırıklığına uğradı. Sosyal medya üzerinden ulaşabildiklerimizle ders yapmayı planlıyoruz, fakat çok kişiye ulaşamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmam Mohd Raşid, "Mesleğim boyunca herkes gibi ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İlk defa bir ramazanda teravih kıldıramayacağız. Görünen o ki bayram namazlarını da kıldıramayacağız. Bizim için hüzünlü bir durum tabii ki." şeklinde konuştu.

Evde kaldığı vakitleri ailesiyle Kur'an okuyup dini sohbetler yaparak geçirdiğini dile getiren Mohd Raşid, camilerin yeniden açılıp görevine döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.