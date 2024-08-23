Birilerinin asırlar önce bu memlekete de operasyon yapmaya çalıştığını anlatan Bedirhanoğlu, şunları kaydetti: "Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, bir arada yaşama kültürümüze ve değerlerimize karşı olan birileri, sürekli bu kutsal beldede, bu mukaddes topraklarda operasyon çekmeye çalıştı. Bu aziz toprakların, bu mukaddes beldenin insanları dün olduğu gibi bugün de o planları bozdu, yarın da bozacak. Bugün Ahlat'ta sadece kurulan stantları gezme imkanı sunmuyoruz, aynı zamanda Kubbet-ül İslam'dan tüm dünyaya birlik, beraberlik ve Türkiye'nin ne kadar büyük ve yıkılmaz bir kudret olduğunun da mesajını veriyoruz. Bu anlamda bu mukaddes topraklarda unutulmaya yüz tutmuş değerleri tekrardan hatırlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu anlamlı organizasyonu her sene büyük emeklerle, büyük çabalarla büyük gayretlerle üstlenen Okçular Vakfımıza teşekkür ediyorum."