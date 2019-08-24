Yeni Malatyaspor, geçen sezonu Empoli'de geçiren Afriyie Acquah ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu sezon 9. transferini yapan Malatya ekibi, yeni oyuncusunu '#NextStationMalatya' hashtagiyle duyurdu.

Ganalı futbolcu 2018-2019 sezonunda Empoli formasıyla Serie A'da 28 maçta forma giydi ve 2 kez fileleri havalandırdı.

Parma, Palermo, Hoffenheim, Torino ve Sampdoria formalarını da terleten Afriyie Acquah, Gana Milli Takımı'nda da 35 kez maça çıktı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz, en son İtalya Ligi Empoli FC’de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı."