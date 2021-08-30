Malatya’da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Aydın Dikici'nin (51) kullandığı 23 LU 762 plakalı otomobil ile Salih Köklü yönetimindeki 27 BOF 01 plakalı otomobil, Kel Halil mevkisinde çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kazada, yolculardan Emine Dikici olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Dikici ile Köklü yaralandı.

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dikici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.