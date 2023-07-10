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        Malatya'daki engelli Gülseli Mengüşoğlu'nün kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı

        Malatya'nın Yazıhan ilçesi Balaban Mahallesi'ndeki evinde ayrılarak kaybolan 30 yaşındaki zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu, Jandarma ve gönüllü arama ekiplerince kurtarıldığı anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Günseli'nin kayıp başvurusunun ardından Yazıhan ilçe Jandarma Komutanlığı'nca geniş çaplı arama başlatılmıştı. Habertürk'ten Mehmet Şekeroğlu'nun haberi...

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 10.07.2023 - 18:16
        Gülseli böyle kurtarıldı
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        Malatya Yazıhan ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde geçtiğimiz 3 gün önce kaybolan 30 yaşındaki zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu’ndan kurtarılma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Kayıp Gülseli'den iyi haber
        Kayıp Gülseli'den iyi haber Haberi Görüntüle

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ortaya çıkan görüntülerde, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve gönüllü arama ekiplerince bir çukurda bulunan Günseli, dikkatli şekilde çalılar arasından çıkarılıyor. Ambulansa taşınan Günseli’ye Jandarma ekipleri eşlik ediyor.

        GENİŞ ÇAPLI ARAMA YAPILDI

        Baba Aziz Megüşoğlu’nun kayıp başvurusu üzerine ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. 40 kişilik 5 ayrı Jandarma Timi, hassas burunlu köpek ve drone ile bölgede aramaya başladı. Daha sonra arama çalışmalarına 30 güvenlik korucusu, 1 itfaiye su altı arama timi, 1 AFAD timi ve SAR ekipleri katıldı.

        AİLEYE TESLİM EDİLDİ

        Jandarma koordinesinde başlatılan 40 saatlik çalışmanın ardından, Günseli evden 4 kilometre ilerde çalıların kapattığı bir çukurda bulundu. İlk müdahaleyi Jandarma ve gönüllü kurtarma ekipleri yaptı. Gülseli’i Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gülseli, sağlık kontrollerin ardından Jandarma tarafından ailesine teslim edildi. Gülseli’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        #gülseli mengüşoğlu
        #haberler
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