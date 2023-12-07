Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 7 Aralık Perşembe günü saat 04:30'da Malatya Doğanşehir'de 3 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. İşte 7 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...