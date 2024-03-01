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        Haberler Gündem Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:23
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        Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Turan Kılıç idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki kamyonet, Arguvan ilçesi Karababa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kişilerden Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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