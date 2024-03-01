Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da kamyonetle otomobil çarpıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
Turan Kılıç idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki kamyonet, Arguvan ilçesi Karababa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.