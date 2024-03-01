Liverpool, Mohamed Salah'ın değerini belirledi!
Suudi Arabistan kulüplerinin peşinden koştuğu Mohamed Salah'ın bonservis bedeli belli oldu. Liverpool, Mısırlı yıldız için dudak uçuklatan bir bedel istemeye hazırlanıyor...
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Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah'ın bonservis bedelini belirledi.
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Kırmızılar, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Mısırlı yıldız için Araplardan tarihe geçecek bir rakam isteyecek.
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Liverpool, Salah'a yeni sözleşme imzalamak için çok ısrarcı olmayacak.
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Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah'tan para kazanmak isteyen Liverpool, 31 yaşındaki fubolcuya astonomik bir fiyat biçti.
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100 MİLYON STERLİN!
Liverpool, Salah'ı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekiplerinden 100 milyon Sterlin (yaklaşık 116 milyon Euro) talep edecek.
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Salah en az 100 milyon Sterlin karşılığında transfer olması halinde Liverpool, kulüp tarihinin en pahalı 2. futbolcu satışını yapmış olacak.
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Liverpool tarihinin en pahalı satışı ise Phillippe Coutinho... İngiliz devi, Ocak 2018'de Brezilyalı yıldızı 135 milyon Euro bedelle Barcelona'ya satmıştı.
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Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, 19 gol atıp 10 asist yaptı.