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        Haberler Gündem Güncel Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar - Son dakika haberleri

        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı

        Denizli'de tam bir dehşet yaşandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan bir kafeteryada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:30
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        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
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        Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.

        İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        SALDIRGANLAR ARANIYOR

        Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Denizli
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