Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı
Denizli'de tam bir dehşet yaşandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan bir kafeteryada silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 kişi yaralandı
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi silahla ateş açtı.
İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Saldırı sonrası yaya olarak kaçtığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.