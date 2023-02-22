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Malatya'da depremin ilk anları polis telsizinde

Kahramanmaraş depreminden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'daki polis telsizleri yaşananları bir kez daha özetledi. Polis telsizlerinde yer alan "İvedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın. Birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve tüm personeli uyandırın, uyuyan varsa herkes acil durum konumuna geçsin" anonsları dikkat çekti

Giriş: 22.02.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Malatya'da depremin ilk anları polis telsizinde
DHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi. Telsizde, "Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor" anonsları yer aldı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, depremin ardından yıkılan binalarla ilgili polis merkezi ile yaptıkları telsiz anonslarının ses kayıtları, felaketin boyutunu yansıttı. Polis memurlarıyla emniyet müdürlüğü polis merkezi arasında geçen anonslar kaydedildi. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren telsiz anonsunda, "İvedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın. Birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve tüm personeli uyandırın, uyuyan varsa herkes acil durum konumuna geçsin" dediği yer alıyor.

FOTO: DHA
FOTO: DHA


Polis haber merkezi ile çalışan nöbetçi polis arasında geçen telsiz diyalogunda, "Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor" anonsları yer alıyor.

Haberin temsili görseli AA tarafından servis edilmiştir

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