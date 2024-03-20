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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya'da 7 araçlık zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

        Malatya'da 7 araçlık zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

        Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlarla çarpıştı. Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:27 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:32
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        Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Yaralılar var
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        Malatya'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        B.D'nin kullandığı araç, Turgut Özal Caddesi Güngör Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen sırasıyla E.Ş, K.G.D, G.G, K.K, H.K. ve N.T. yönetimindeki araçlarla çarpıştı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada, sürücüler B.D. (22), E.Ş. (40) ve K.G.D. (21) ile araçlarda bulunan M.Z. (25) ve Z.N.Ş. (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        1 YARALININ DURUMU AĞIR

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Z.N.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
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