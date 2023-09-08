Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı kurtarılan ancak hayati riskten dolayı bacak veya kol gibi uzuvlarını kaybetmek zorunda kalan afetzedeler için Sağlık Bakanlığı'nca ülke genelinde belirlenen 19 merkezde protez uygulamaları gerçekleştiriliyor.

AA'da yer alan habere göre uzun süren iyileşme dönemlerinin ardından kendileri için sağlanan protezlerine kavuşan depremzedeler, fizik tedaviler sayesinde yeniden bağımsız bireyler olarak yaşamlarına devam edebilecek.

Depremzedeler için protez uygulamalarını gerçekleştiren merkezlerden Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi de en küçüğü 2 yaşında her yaş grubundan hastanın yeniden ayağa kalkabilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Burada yaklaşık 3 hafta önce protezi takılan ve şu an koltuk değneğiyle yürümeye başlayan 31 yaşındaki edebiyat öğretmeni Makbule Kartay, yaşadığı zor süreci anlattı.

Adana'da sol diz üstünden amputasyon geçirdiğini ve 20 Şubat'tan itibaren Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyen Kartay, geçirdiği ciddi enfeksiyon ve 17 replasman ameliyatının ardından bugünlere gelmiş olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Bebeğim enkazda 6 gün boyunca kucağımdaydı. İlk 3 günün geçtiğini, daha önce o gün için eşimin kurduğu telefon alarmının çalmasıyla anladım. Bilincim hep açıktı ama günler çok belirsizdi, zaman kavramımı kaybetmiştim" dedi.

"HAYAT HER ŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR"

Kartay, "Allah hayatta kalmamı istedi ve bunun bir sebebi var diye düşünüyorum. 'Nefes alıyorum, nefes alıyorsam umut da var.' diyorum kendime. Bu süreçten öğrendiğim en önemli şey, hayat her şeye rağmen devam ediyor" diye konuştu.

"ZONGULDAKLI MADENCİLERİ ZİYARET EDECEĞİM"

Kendisini kurtaran Zonguldaklı madencilerle sürekli görüştüğünü ve taburcu edildiğinde de ilk onları ziyarete gideceğini vurgulayan Kartay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EŞİM VE OĞLU HER ZAMAN BENİMLE OLACAK"

"7 aylık tedavi sürecimde başlangıçta yatakta doğrulamıyordum bile. Doktorlar, hemşirelerim, fizyoterapistlerim iyi ki var. Onların desteği sayesinde bu noktaya geldim. Nefes alıyorsak umut da var, bir şekilde taburcu olduktan sonra hayatıma devam edeceğim. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Bazı şeyleri eşim ve oğlum için iki kere yapacağım, onlar her zaman benimle olacak. Çok özlüyorum onları. Birlikte kurduğumuz hayalleri onlar için tek başıma gerçekleştireceğim."

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"ÖĞRENCİLERİME DÖNMEK İSTİYORUM"

Eşiyle enkaz altında helalleşerek vedalaşabildiğini, bir gün onlarla yeniden kavuşacağına inandığını anlatan Kartay, "Kimsenin yardımı olmadan tek başıma yürüyebilmeyi, hareket edebilmeyi çok özledim. Taburcu olduğumda da bunu yapabilmek istiyorum. Öğretmenliği, öğrencilerimi de çok özledim, öğrencilerime dönmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kartay, deprem sonrası benzeri acıları birçok insanın yaşadığına dikkati çekerek, bundan sonraki sürecin herkes için daha iyi ve güzel olmasını diledi.

"KISA ZAMANDA BAĞIMSIZ BİÇİMDE YÜRÜYECEK"

Uzman fizyoterapist Hanifi Erol da Makbule öğretmenin uzun süren yara tedavilerinin ardından protezinin uygulandığını dile getirerek, "Hastamızla şu an yürüme çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bağımsız bir şekilde yürümeye başlayacak. Rehabilitasyon uzun bir süreç, Makbule Hanım, Fizik Tedavi Hastanemizde yaklaşık 2 aydır tedavi görüyor. 2-3 hafta sonra da taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"79 AMPUTE HASTAMIZA PROTEZ TEMİN EDİLECEK"

Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimvekili Uzm. Dr. Özge Tezen de depremzedelerin tedavi süreçlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

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Hastanede bugüne kadar 249 depremzedenin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlandığını anlatan Tezen, sinir hasarı ve uzuv kaybı yaşayan hastaların ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin teminiyle ilgili daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlandığını, Sağlık Bakanlığıyla bu konuda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Ortez-protez uygulamalarının 16 ildeki 19 merkezde gerçekleştirildiğini belirten Tezen, "Hastalarımız için en uygun olan, en üst düzeydeki protezleri tedarik ediyoruz. Bunun için bütün ekipler gayretle çalışıyor. Şu ana kadar 79 ampute hastamız rehabilitasyon süreçleri ve protez temini için hastanemize yatırıldı. Hastalarımızın yarısının protez temini ve eğitim süreçleri tamamlanırken, 28 ampute hastamızın da protez uygulama süreçleri devam ediyor" bilgisini verdi.