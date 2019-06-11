11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Beşiktaş Harp Akdemileri Tünel çıkışında 8 Temmuz'da saat 02.10 sıralarında makas faciası yaşandı. Yusuf Arıkboğa'nın kullandığı otomobil içerisinde Özçelik ve Eray ailesinden 14 kişinin bulunduğu kamyonet türü araca arkadan çarptı. Yaşanan makas faciasında anne Seyhan Özçelik, çocukları Hiranur ve Musap Özçelik ile Yusuf Eray hayatını kaybetti.
Kaza sonrası, Yusuf Arıkboğa, Abdülsamet Topçi ve Merve Ş.'yi olay yerinden başka bir araçla kaçıran kişinin Mehmet Topçi olduğu tespit edildi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, makas soruşturması kapsamında, İstanbul ve Burdur'da düzenlediği operasyonda Mehmet Topçi, oğlu Abdülsamet Topçi, 17 yaşındaki Merve Ş.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.
BABA OĞUL ÇELİŞKİLİ İFADE VERDİ
Minibüs şoförlüğü yapan baba Mehmet Topçi, "Olay günü, oğlum düzenli olarak çalışmadığı için aramız açıktı. Beni arayarak 'Baba Ramazan'dan çıktık gel sana yemek ısmarlayayım' dedi. Ben de yanıma bir komşumu alarak Beykoz'daki lokantaya gittim. Oğlum restoranda, 'Dayı' ve 'Ayşe' olarak tanıttığı iki kişi ile geldi. Oğlum ve Dayı olarak tanıttığı Yusuf Arıkboğa birer duble içki içtiler" dedi. Mehmet Topçi, "Ben önden gidiyordum. Dayı 100-120 kilometre hızla beni solladı. Daha sonra Harp Akademileri Tüneli'ne geldiğimde kazanın olduğunu gördüm" dedi.
Burdur'da gözaltına alınan Abdülsamet Topçi'de, "Olay gecesi ben alkol aldım ancak, Yusuf ve Merve alkol almadı" dedi.
KATLİAM SONRASI ANNESİNİN ELİNİ ÖPMEYE GİTMİŞ
Abdülsamet Topçi, "Olay günü babam bizi Bahçeşehir'de kiraladığımız evin yakınında bıraktı. Yusuf, 'Ben annemin elini öpmeye gideceğim' dedi. Ben de korsan taksicilik yapan birini çağırdım. O da bir arkadaşını daha alarak 4 kişi Antalya'ya gittik. Yusuf, Antalya Cumhuriyet Mahallesi'nde araçtan indi. Biz de 3 kişi İstanbul'a dönmek için hareket ettik. Ancak Burdur'da gözaltına alındık” dedi.
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