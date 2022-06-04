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Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme Açıkhava’da verdiği konserle 16 yıllık özleme son verdi. Gece için ‘Anlatacaklarım Var’ isimli özel bir şov hazırlayan Kırmızıgül, konserine duygusal bir konuşma ile başladı.

"UZUN ZAMAN SONRA KARŞINIZDAYIM"

Alkış yağmuru altında sahneye çıkan sanatçı sevenlerine, "Uzun zaman sonra karşınızdayım. Sizlere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu özel gecede geçmişten, şarkılardan, filmlerden , sevgiden, dostluktan, sevdadan, masum hikayelerden konuşacağız. İyi ki varsınız… Hoş geldiniz..." cümleleriyle seslendi.

Mahsun Kırmızıgül ‘Gül Senin Tenin’ şarkısıyla başlayan konserinde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Erkin Koray, Edip Akbayram, Barış Manço gibi pek çok usta ismin eserlerini de seslendirdi.

KÜÇÜK MAHSUN İLE DÜET YAPTI

Konser boyunca şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden sanatçı, onları zamanda bir yolculuğa da çıkardı. Misafirlerini 40 yıl öncesine götüren Kırmızıgül ‘Eyvah Eyvah şarkısını 10-12 yaşlarındayken söylediği bir video eşliğinde seslendirdi ve ‘Küçük Mahsun’ ile düet yaptı.

Konserinin sıra gecesi bölümünde türküler seslendiren Kırmızıgül’e dev bir koro eşlik etti.

ŞARKILARI ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA ARMAĞAN ETTİ

Türkülerin ardından İstanbul’a gelişini ve Bergen ile tanışmasını anlatan Kırmızıgül, efsane isim Bergen’in 14 yaşındayken kendisini sahneye çıkardığını ve şarkının ardından ağladığını söyledi.

Kendisine sanatçı olması için telkinde bulunan Bergen’in "Sen Affetsen Ben Affetmem" ve "Benim İçin Üzülme" adlı şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, şarkıları şiddet mağduru tüm kadınlara ve Bergen’e hediye etti.

Bu şarkılar sırasında barkovizyonda gösterilen Bergen ile düet yapan Kırmızıgül’e tüm dinleyiciler telefonun ışıklarını yakarak eşlik etti.

HİLMİ TOPALOĞLU’NA VEFA

Konseri boyunca, "Ben başarıyı bir adam sayesinde yakaladım" dediği Hilmi Topaloğlu’na vefa örneği sergileyen Kırmızıgül, merhum yapımcı ile olan anılarını anlattığı sırada zaman zaman hüzünlendi zaman zaman ise alanda kahkaha fırtınası estirdi.

ARYA SÖYLEDİ

Konservatuvar yıllarına ait anılarını da sevenleriyle paylaşan Kırmızıgül, söylediği aryayla da beğeni topladı. Konserinin ikinci yarısına Hilmi Topaloğlu’nun seçtiği kırmızı ceketiyle çıkan Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent ile olan eğlenceli anılarını anlattı.

"Alem Buysa Kral Sensin" şarkısıyla ikinci bölüme başlayan Kırmızıgül, dillere dolanan "Bebeğim Benim", "Sevdalıyım", "Her şeyim Sensin" şarkılarını seslendirdi ve kliplerinden görüntüler paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül, hareketli şarkılarını söylerken tüm misafirleri ayağa kaldırdı ve sahneden inerek, şarkıları onların yanında söyledi.

3 saate yakın sahnede kalan Mahsun Kırmızıgül, hikayeleri ve müziği harmanladığı şovuyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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