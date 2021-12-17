Yepyeni bir yıl, yepyeni bir albüm ve Show TV’de büyük sürpriz! Sahnelerin özlenen ismi Mahsun Kırmızıgül yılbaşı gecesi çok özel bir konserle geri dönüyor.

16 yıllık özlem yılbaşı gecesi Show TV’de sona eriyor. Şarkılarıyla gönülleri fetheden ve konserleriyle milyonları peşinden sürükleyen, albümleri ve sinema filmleriyle rekorlar kıran usta sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yeni albümüyle uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşuyor.

“Hoş Geldin” isimli yeni albümünden şarkılarını ilk kez bu özel gecede seslendirecek olan Kırmızıgül, unutulmaz bir yılbaşı gecesine imza atacak.

Bu müzik ziyafetini sakın kaçırmayın! Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseriyle ilk kez ve sadece Show TV’de!