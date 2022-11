"Hayat benim için duruyor"

Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül

"HAYAT BENİM İÇİN DURUYOR"

Ünlü isim, "Beklentilerin daha üstünde bir film oldu bizim için. Ekip çok iyi. Bugüne kadar yapmış olduğum filmlerin içinde bu beni daha çok etkiliyor ve heyecanlandırıyor; çünkü geçmişim ve anılarım var bu filmde... Bir dönemin gerçek bir hikayesi, samimi bir insan hikayesi var, bir başarı hikayesi var. İnsanlar bu filmi bekliyor, özellikle sinemacılar. Özellikle Hilmi Topaloğlu'nu oynayan Engin'i her sette gördüğümde bir anda o yıllara gidiyor, Hilmi ağabeyi görüyor gibi oluyorum. Gözlerim çok doluyor bu filmde. Bir taraftan beni canlandıran oğlum Mahmut, kameranın karşısına Hilmi ile geçince benim için hayat o an duruyor. O yıllar çok değerliydi. O yıllarda o dönemin Türkiye'si, sanayileşmenin başladığı dönem, müzik endüstrisinin en kalabalık olduğu yıllar, müzisyenlerin en çok ürettiği dönemlerdi... İster istemez Unkapanı'ndaki çekimlerde de çok etkilendim. Orada on gün sürdü çekimlerimiz. Bugüne kadar Unkapanı'nı birçok yönetmen çekti ama benim orada dokuz yılım geçti. Çok farklı bir Unkapanı göreceksiniz" dedi.