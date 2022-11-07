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Mahsun Kırmızıgül: Hayat benim için duruyor
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ve basın mensuplarıyla sohbet eden Mahsun Kırmızıgül, "Prestij Meselesi' filminde Hilmi ağabeyi oynayan Engin ile beni oynayan oğlum Mahmut'u kamera önünde görünce hayat benim için duruyor. Gözlerim doluyor" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.
90'lı yıllarda damga vuran 'Prestij Müzik'in hikayesinin anlatılacağı 'Prestij Meselesi' filminin yönetmenliğini yapan Kırmızıgül, set arası için yemeğe geldiğini söyledi.
90'lı yıllarda kendisi ve birçok ismi şöhrete kavuşturan rahmetli yapımcı Hilmi Topaloğlu ve Prestij Müzik'in hikayesinin anlatıldığı film için yönetmen koltuğuna oturan Kırmızıgül, Unkapanı'ndaki sahneleri çekerken çok etkilendiğini anlattı.
"HAYAT BENİM İÇİN DURUYOR"
Ünlü isim, "Beklentilerin daha üstünde bir film oldu bizim için. Ekip çok iyi. Bugüne kadar yapmış olduğum filmlerin içinde bu beni daha çok etkiliyor ve heyecanlandırıyor; çünkü geçmişim ve anılarım var bu filmde... Bir dönemin gerçek bir hikayesi, samimi bir insan hikayesi var, bir başarı hikayesi var. İnsanlar bu filmi bekliyor, özellikle sinemacılar. Özellikle Hilmi Topaloğlu'nu oynayan Engin'i her sette gördüğümde bir anda o yıllara gidiyor, Hilmi ağabeyi görüyor gibi oluyorum. Gözlerim çok doluyor bu filmde. Bir taraftan beni canlandıran oğlum Mahmut, kameranın karşısına Hilmi ile geçince benim için hayat o an duruyor. O yıllar çok değerliydi. O yıllarda o dönemin Türkiye'si, sanayileşmenin başladığı dönem, müzik endüstrisinin en kalabalık olduğu yıllar, müzisyenlerin en çok ürettiği dönemlerdi... İster istemez Unkapanı'ndaki çekimlerde de çok etkilendim. Orada on gün sürdü çekimlerimiz. Bugüne kadar Unkapanı'nı birçok yönetmen çekti ama benim orada dokuz yılım geçti. Çok farklı bir Unkapanı göreceksiniz" dedi.
"BAŞARIYA GİDEN YOL DEĞİŞMEZ"
Filmi bir başarı hikayesi olarak tarif eden Mahsun Kırmızıgül, "Aslında dört kuşağın filmi olacak bu film. Herkes kendinden bir şeyler bulacak, başarıya giden yol değişmez. Bu bir başarı hikayesi... Sevgili Haluk Levent'in, Özcan Deniz'in ve benim, Hilmi Topaloğlu ile tanışma hikayem ama çok büyük sürprizleri olan bir film" ifadelerini kullandı.
"YILLARCA BU ÇİZGİDE DURDUK"
Filmde Alişan'ın yer almama nedeninin küskünlük ya da başka bir şey olmadığını ifade eden ünlü isim, "Filmi izleyince siz de anlayacaksını. Bekleyin ve görün. Benim hayatım boyunca kimseyle küskünlüğüm, dargınlığım olamaz. Benim dertlerim prim yapmak değil, güzel şeyler üretmek. Yıllarca bu çizgide durduk" açıklamasında bulundu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Mahsun Kırmızıgül: Hayat benim için duruyor - Magazin haberleri/mahsun-kirmizigul-hayat-benim-icin-duruyor-magazin-haberleri-3536331-magazin
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