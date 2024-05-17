Mahsun Kırmızıgül: 17 yıl sonra müziğe dönmek beni çok zorladı

"BEN DİĞER SANATÇILARA BENZEMEM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül; "Uzun zaman sonra Azerbaycan'a geldim. Harika bir şehir olmuş, yakında Dubai gibi olur. İnsanların sevgisi ve ilgisi harikaydı, buraya bir çok sanatçı geliyor ama benim bu ülkeye sevgim çok başka, ben sonuna kadar bu ülkenin ve insanlarının her şekilde yanında olacağım. Harika bir konser bizi bekliyor ben diğer sanatçılara benzemem, şan dersi aldığım için sabaha kadar konser verebilirim" diye konuştu.