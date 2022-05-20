MAHKUM 22. BÖLÜM ÖZETİ

Fırat’ın vakıf ve kara para aklama suçlamalarıyla Büge’yi gözaltına alması, Barış’ın delirmesine neden olur. Fırat düşmanını en zayıf karnından vurmuş, avantajı ele geçirmiştir. Beklemediği bu hamle sonucu Barış eli kolu bağlı oturmayacak, Büge’yi kurtarmanın yollarını arayacaktır. Bir yandan Büge üzerinden Barış’ı almaya çalışan Fırat, diğer yandan can dostu Hacı’yı kurtarmanın peşine düşer. Kısa süre içerisinde dosyasını yeniden açamazsa, Hacı suçsuz yere 24 yıl hapis yatacaktır. Fırat, Hacı için son kozlarını oynamaya karar verir. Yaptığı hamle ile oyunu lehine çeviren Fırat, Büge’ye teklifini sunar. Eğer Barış’ı ona verirse, uzun yıllar ceza almasının önüne geçip, çocuğuyla özgürce yaşamaya devam etmesini sağlayacaktır. Peki Büge Barış’ı Fırat’a verecek midir?