Mahkemede tercümana jiletle saldırdı!

Kocaeli'de Ayşegül Aydın'ı (16) öldüren Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah (20), hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Olay, geçen yıl 12 Temmuz'da, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismar girişiminde bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurarak yaraladı.
JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI
Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi, daha sonra da kızı yaralı gördüğünü belirterek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ayşegül Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olay yerinden kaçan Muhammed Atikullah, jandarma tarafından yakalandı.
İfadesinin ardından Muhammed Atikullah, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.
"HABERSİZCE BOĞAZINI SIKTIM"
Muhammed Atikullah, savcılıktaki ilk ifadesinde şunları söyledi:
"Olay günü alkol aldım ve cami civarında dolaştığım sırada Ayşegül'ü gördüm. Alkolün etkisiyle hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde, arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım.
YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI KONTROL ETTİM
Aniden baygınlık geçirip, yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip, çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkarttım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim. Biraz uzaklaştım, sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı.
OLUP BİTENLERİ KENARDAN İZLEDİM
Çantasındaki ıslak mendil ile ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım. Yakın bir iş yerinden bir şahıs geldi. Bir araç durdu, sağlık ekiplerine haber vermelerini istedim. Kalabalık olunca biri kızı tanıdı ve ailesine bilgi verdiler. Olup bitenleri kenardan izledim hatta kız arabaya konulurken yardım ettim."
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Muhammed Atikullah hakkında "nitelikli kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel istismar" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşma salonunda Ayşegül'ün ailesi ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Muhammed Atikullah, bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle davaya katıldı. Duruşmada ifade veren Muhammed Atikullah, "Ayşegül beni görünce korktu ve yere düştü, ben yapmadım" diye konuştu.
AİLE TEPKİ GÖSTERDİ, AĞABEY JİLETLE SALDIRDI
Tercümanın bu sözleri çevirmesi üzerine, Ayşegül'ün ailesi "Yalancısınız" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada Ayşegül'ün ağabeyi Esat Aydın, tercümana jiletle saldırdı. Polisin müdahale ettiği Aydın, mahkeme salonundan çıkarılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kulağından ve boğazından yaralanan tercüman hastaneye götürülürken, duruşmaya ara verildi. Yeniden başlayan duruşma, tercüman olmaması nedeniyle 9 Aralık'a ertelendi.
"ELİNDE JİLET OLDUĞU SÖYLENİYORDU"
Olay sırasında duruşma salonunda bulunan ve davayı takip eden avukatlardan, Pınar Berfin Çoban, şunları kaydetti:
"Sanığın beyanına girildiği anda olayı anlatması istendiğinde 'Ben öldürmedim, düştü' gibi bir beyanı oldu. Tercüman bunu tercüme ettiği anda ağabeyi dayanamayarak tercümana saldırdı. Erkek kardeşinin elinde jilet olduğu söyleniyordu, saldırı esnasında hemen mağdurun avukatları müdahale etti. Polisler ağabeyi dışarıya aldı ancak tercüman yaralandığı için duruşmaya devam edilemedi. Bu sebeple duruşma şimdilik 9 Aralık tarihine ertelendi."
"BEN ZATEN YAŞASAM NE YAŞAMASAM NE?"
Duruşma salonundan çıkan Metin Aydın, adliye bahçesinde gözyaşları içerisinde sitem etti. Sanığın en ağır şekilde ceza alması gerektiğini söyleyen Aydın, "Ben zaten yaşasam ne yaşamasam ne? Benim zaten dünyam gitmiş, Ayşegül ile beraber benim yaşama hayallerim bitmiş zaten. Şimdi robot gibi dolaşan bir insan haline geldim" ifadelerini kullandı.
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