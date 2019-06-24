24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir haftadır mahalleliye korku yaşatan esrarengiz çığlık sesinin sırrı çözüldü, uykusuz gecelerin ardından mahalleli rahat bir nefes aldı. Sesin, evin duvar aralığına düşen 6 puhu kuşu yavrusundan kaynaklandığı anlaşıldı.
İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı İlbistanlı köyünde Fatma Tanış’a ait evde özellikle geceleri çığlık sesini andıran bir ses duyan mahalleliler, sesin kaynağını bir türlü bulamadı. Fatma Tanış ve akrabaları, geceleri uyutmayan sesin nereden geldiğini bulmak için evin içerisini ve çevresini arasalar günlerce aradı. Fatma Tanış’ın kardeşi Harun Tanış, en sonunda çığlık sesinin evin içinden geldiğini fark etti.
'SESTEN KORKMAMAK ELDE DEĞİL'
Eskiden evin bacası olarak kullanılan ancak daha sonra kapatılan yerin duvarını kırılınca ilginç gerçekle ortaya çıktı. Bacadan içeri düşen ve annelerinin terk ettiği 6 puhu kuşu yavrusunun esrarengiz çığlık sesinin kaynağı olduğu anlaşıldı. Yavru kuşları bulunduğu yerden çıkaran ve bir kafese koyan Harun Tanış, "Hayatımda ilk defa böyle bir kuş ile karşılaşıyorum. Bir tür baykuşmuş. Geceleri acayip bir ses çıkarıyor. Korkmamak elde değil. Ses eskiden baca olan yerden geliyordu. Ben de duvarı kırdım bu kuşları çıkardım. Hatta bir tanesi de içeride ölmüştü" dedi.
'BİR HAFTADIR HER GECE SES GELDİ'
Ev sahibi Fatma Tanış da, "Bir haftadır her gece ses geldi. Çok korktuk uyuyamadım. Çığlık sesinden daha kötü bir ses çıkartıyorlar. Her gün sabaha kadar bağırdılar korkmamak elde değil" diye konuştu.
KORUMA ALTINA ALINDILAR
Harun Tanış’ın haber vermesiyle köye gelen Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Av ve Doğa Koruma şubesi ekipleri puhu kuşlarını teslim alarak koruma altına aldı. Bir tür baykuş olan ve nesli tehlike altında bulunan 6 puhu kuşu muayene ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.
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